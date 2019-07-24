Багдад, , 13:09 — REGNUM

В Ираке выдали ордера на арест 11 министров, а также должностных лиц высокого ранга, подозреваемых в коррупции. Об этом 24 июля сообщает Kurdistan24.

О масштабной борьбе с коррупцией объявил премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди во время пресс-конференции в Багдаде.

По словам главы правительства, за последние шесть месяцев в суды страны поступило 1 тыс. 267 дел о коррупции среди государственных служащих, еще 4 тыс. 117 дел расследуются.

Ирак занимает 168-е место в списке 180 стран по уровню коррупции, что ставит государство на 12-ю строчку среди самых коррумпированных стран мира.

Отмечается, что страна является одной из богатейших по запасам нефти, однако боевые действия и хищение государственной собственности делают ее одной из беднейших в мире.

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