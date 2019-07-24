Бишкек, , 12:58 — REGNUM

Количество жителей приграничного киргизского села Ак-Сай, эвакуированных после разгоревшегося на границе с Таджикистаном конфликта, за последние сутки выросло вдвое — до 674 человек. Об этом сообщает Kaktus. media со ссылкой на информацию, поступившую от администрации Баткенской области Киргизии.

Из них 263 человека временно переехали к своим родственникам, а остальные 411 эвакуированных сельчан поселили во временных лагерях, организованных в школах и медресе города Баткен.

Отметим, что накануне, 23 июля, из села Ак-Сай были вывезены 315 местных жителей. Эвакуация женщин, детей и пожилых людей продолжилась после того, как на месте конфликта вновь прозвучали выстрелы, в результате которых был ранен киргизстанский пограничник.

ИА REGNUM напоминает, что 22 июля 2019 года на границе Киргизии с Таджикистаном произошел конфликт, переросший в перестрелку. По версии киргизской стороны, он начался с того, что на участке автотрассы Ак-Сай — Ворух жители таджикского села попытались установить флагшток.

Живущие в приграничном селе граждане Киргизии воспрепятствовали этому. В итоге началась массовая драка, участие в которой приняли около 40 киргизстанцев и порядка 50 таджикистанцев. Сначала они забросали друг друга камнями, а затем кто-то из участников конфликта начал стрелять — предположительно, из охотничьего ружья.

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