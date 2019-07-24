Киев, , 12:50 — REGNUM

В г. Счастье (Луганская область) окружная избирательная комиссия №105 проводит пересчет голосов избирателей. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба областной полиции.

23 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов в 105-м округе. Согласно результатам выборов, Сергей Медведчук, брат главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проиграл представительнице «Оппозиционного блока» Виктории Гриб.

По данным полиции, перерасчет голосов происходит по факту сообщения о том, что ЦИК объявила результаты выборов, хотя обработка протоколов на избирательных участках якобы не проводилась.

«В сообщении заявитель отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета ста процентов голосов на всех шести избирательных участках, расположенных на избирательном округе №105, и установлены результаты выборов, но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась. Данный факт зарегистрирован. На данный момент комиссией проводится пересчет голосов», — информирует полиция.

В свою очередь внефракционный депутат, член партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич отметил «вседозволенность» бизнесмена Рината Ахметова.

«Ко мне люди подходят и говорят: «Нестор Иванович, что вы здесь за правду бьетесь? Здесь все куплено Ахметовым… Он привез человека из Киева, этот человек назначен народным депутатом Украины»… Мы понимаем, что деньги решают все, что люди платят за «Роттердам+», это создает сверхприбыли. Это создает чувство вседозволенности. Но обманывать людей мы не позволим», — сказал Шуфрич 24 июля в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом Шуфрич заметил, что кандидат от «Опппоблока» Гриб проживает в Киеве и работает на компанию ДТЭК Ахметова. В то же время, по данным украинских СМИ, Сергей Медведчук проживает в элитном районе Киева Конча-Заспа. Шуфрич сообщил, что выборы в округе могут признать недействительными, поскольку зафиксирован факт голосования военных за кандидатов-мажоритарщиков.

«В день голосования, в день подведения итогов уже определились следующие нарушения: количество бюллетеней в урнах превышает количество бюллетеней, которое было выдано, и не соответствует контрольным корешкам. На некоторых участках они превышают 5%. Также установлены факты голосования одних и тех же людей на разных участках. Это традиционная «технология челночников»… Военные, которые имели право голосовать по партийным спискам, голосовали и за мажоритарщиков. Сейчас этот факт описывается… Возможно, одного факта голосования военных будет достаточно, чтобы признать выборы недействительными», — рассказал Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК, после подсчета 100% голосов Медведчук получил 31,70% голосов, а Гриб победила с результатом 39,58%.