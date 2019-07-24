Москва, , 12:46 — REGNUM

Президент России Владимир Путин дважды поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с днём рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: Президенту Узбекистана на день рождения подарили фильм «Господин президент»

Так, глава государства сегодня, 24 июля, направил узбекистанскому коллеге телеграмму, в которой отметил «высокое уважение», которым пользуется Мирзиёев среди соотечественников и за рубежом, как «опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для экономического и социального развития Узбекистана».

Также по теме: Президент Туркмении поздравил коллегу из Узбекистана с днем рождения

«Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами», — отметил Путин, выразив надежду на продолжение конструктивного диалога между Москвой и Ташкентом, а также пожелав главе Узбекистана крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Позднее Владимир Путин ещё раз тепло поздравил Шавката Мирзиёева уже в телефонном разговоре.