Дрезден, Германия, , 12:53 — REGNUM

Федеральный конституционный суд Германии не принял иск политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пожаловавшейся на недопуск ее кандидатов на выборы в ландтаг (земский парламент) Саксонии, передает канал n-tv 24 июля.

Суд отклонил апелляционный иск партии «по формальным причинам». Партия пожаловалась в суд на саксонский избирательный орган, который не принял полностью список кандидатов от АдГ. Из 61 депутата допущены к выборам лишь 18 из-за того, что партия якобы не предоставила все необходимые документы.

В опросах избирателей АдГ в Саксонии очень популярна, она оспаривает первое место у ведущей партии «Христианско-демократический союз». В АдГ считают, что недопуск кандидатов — это попытка ослабить ее позиции на местных выборах, которые пройдут 1 сентября 2019 года.

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