Ярославль, , 12:43 — REGNUM

Заместителем мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города назначен Илья Мотовилов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Илья Мотовилов City-yaroslavl.ru

О планируемом назначении ранее сообщало ИА REGNUM. С 12 марта Мотовилов числился советником мэра и фактически занимался вопросами, которые курирует заммэра.

Как абсолютное большинство новых руководителей мэрии Ярославля, Илья Мотовилов — иногородний. Он окончил Пермский государственный университет по специальности «Менеджмент». Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

С 1996 года работал в администрации Перми, с 1999 по 2008 год — на различных предприятиях города, в «Центре технической инвентаризации Пермской области» и ЗАО «Региональный научно-производственный центр экспертизы химического оборудования». В сентябре 2008 года Илья Мотовилов был назначен заместителем главы администрации Индустриального района Перми.

Заместителем мэра Ярославля новый чиновник работает с 22 июля. Его предшественник ярославец Алексей Торопов уволился в апреле. Мотовилов стал первым чиновником, приехавшим в Ярославль из Перми. Ранее мэр Владимир Волков назначал руководителей в мэрии Ярославля в основном из Подмосковья и Переславля-Залесского, где работал ранее.

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