Горно-Алтайск, , 12:43 — REGNUM

Олег Хорохордин сдал документы в избирком для регистрации в качестве кандидата на должность главы Республики Алтай. Об это врио главы региона сообщил в своём официальном инстаграм-аккаунте.

Срок подачи документов на участие в выборах в качестве кандидата истекает 24 июля. Кандидаты обязаны представить в избирательную комиссию не менее 81 подписи депутатов представительных органов или избранных глав муниципальных образований.

Хорохордин был выдвинут кандидатом региональным отделением партии «Единая Россия». О намерении участвовать в выборах также заявили ещё семь кандидатов. Это представитель ЛДПР Дмитрий Софронов, кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин, кандидат от «Народно-патриотической партии России — Власть Народу» Михаил Соловьёв, Леонид Ефимов из «Справедливой России», Александр Чеконов от «Зелёных», Мерген Теркин от партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» и кандидат от «Гражданской инициативы» Александр Транов. Участие самовыдвиженцев на выборах главы Республики Алтай не допускается региональным законодательством.

Напомним, Хорохордин стал первым, кто объявил о своём решении участвовать в выборах в качестве кандидата. Поскольку он является беспартийным, региональное отделение «Единой России» приняло решение поддержать его кандидатуру. Как объяснил спикер республиканского парламента Владимир Тюлентин, выдвижение от «Единой России» — логично, так как Хорохордин был назначен в регион президентом России Владимиром Путиным. «Мы также убедились, что он в самом лучшем смысле этого слова системный человек, командный игрок, способный объединить общество. Он напрямую ведет постоянный, открытый диалог с населением, тщательно изучает ситуацию на местах. Он также не боится на федеральном уровне поднимать самые острые вопросы, которые накапливались годами», — цитирует Тюлетнина портал «Новости Горного Алтая».

В настоящее время Хорохордин проводит встречи с жителями районов республики. «Основная задача — собрать как можно больше предложений от вас для включения в программу развития республики», — объяснил он своим подписчикам в соцсетях.

https://www.instagram.com/p/B0Qi3YXph53/

Выборы главы Республики Алтай состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Олег Хорохордин назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай 20 марта 2019 года. На этом посту он сменил возглавлявшего регион на протяжении 13 лет Александра Бердникова.

Хорохордин родился и долгое время работал в соседнем Алтайском крае. В начале 2000-х переехал в Москву, где работал в том числе в управлении президента РФ по внутренней политике. С 2012 года возглавлял совет НП ГЛОНАСС.

Является выпускником второго потока президентской программы развития кадрового управленческого резерва — «школы губернаторов», уже 20 «студентов» которой получили назначения в регионы.