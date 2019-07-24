Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM

Санкт-Петербургская избирательная комиссия в общей сложности уже отменила 170 решений муниципальных избиркомов (ИКМО) об отказе в регистрации кандидатам в местные депутаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Горизбиркоме.

ГИК указал на «неверные правовые позиции» избиркомов в 23 муниципалитетах, среди которых «Пулковский меридиан», «Введенский», «Новоизмайловское», «Московская застава», «Полюстрово», «Ржевка», «Остров Декабристов», № 7, «Коломна», «Георгиевское», «Академическое», «Княжево», «Шушары», № 78, «Дворцовый округ», «Смольнинское», «Лиговка-Ямская», «Владимирский округ», «Литейный округ», «Шувалово-Озерки», № 15, «Сосновское» и «Сампсониевское».

"Результатом во всех этих случаях стало восстановление прав кандидатов», — отмечают в ГИК.

Во десятках ИКМО кандидатам отказывали под такими предлогами, как написание названия избирательного объединения не тем шрифтом, какой казался правильным местной комиссии, и другими. Тем не менее, из 170 случаев только 55 кандидатов были зарегистрированы напрямую Горизбиркомом. Еще в 115 случаев ГИК решил «обязать ИКМО» пересмотреть вопрос о регистрации, то есть вернул документы обратно на муниципальный уровень. Кандидаты опасаются, что эта процедура отнимет у них время на агитацию.

Горизбирком утверждает, что ИКМО должны будут пересмотреть свое решение «с учетом того, что доводы, по которым ИКМО приняла решение об отказе, признаны несостоятельными и не основанными на законе».

Однако следует указать, что подобные аргументы не стали препятсвием для активной деятельности десятков муниципальных комиссий в Петербурге. Как уже писало И ИА REGNUM, множество из них сначала незаконно скрывали от кандидатов и даже Горизбиркома дату назначения выборов, затем, действуя уже традиционными для петербургских избирательных кампаний методами, скрывали собственное местоположение, работали по два часа в сутки, не пускали в помещение не только кандидатов, чтобы подать документы, но даже представителей Горизбиркома, как произошло с ИКМО «Екатерингофский» и членом ГИК Екатериной Фесик. Кандидатам же приходилось сутками дежурить под дверью муниципалитетов, а также взаимодействовать с «подставными» очередями из мужчин спортивного телосложения.

На последнем заседании Горизбиркома комиссия отменила 43 решения об отказе в регистрации кандидатам, выдвинутым в 11 МО. Кроме того, десятки кандидатов приняли решение добиваться своей регистрации не через жалобы в Горизбирком, а через суд.