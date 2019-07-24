Найроби, , 12:48 — REGNUM

В парламенте Кении во вторник, 23 июля, проголосовали за национализацию главной авиакомпании страны «Кенийские авиалинии» («Kenya Airways»), чтобы спасти ее от растущего числа долгов, передает информационное агентство Reuters.

Журналисты отмечают, что убыточная авиакомпания, которая на 48,9% принадлежит государству и на 7,8% принадлежит Air France-KLM, пытается вернуться к «прибыльности и росту».

Председатель «Kenya Airways» Майкл Джозеф сказал Reuters, что голосование стало «отличной новостью» для компании.

«Национализация — это то, что необходимо для конкуренции на равных условиях. Это не то, что мы хотим, а то, что нам нужно», — сказал он, имея в виду региональных конкурентов, таких как «Эфиопские авиалинии», которые являются государственными и прибыльными.

Теперь правительство Кении разрабатывает план реализации проекта национализации с четкими временными рамками, сказала Эстер Койметт, главный секретарь министерства транспорта.

В докладе парламентского комитета предлагается, чтобы Кения создала авиационный холдинг с четырьмя дочерними компаниями, одна из которых будет управлять «Kenya Airways». Еще одно подразделение холдинга будет управлять главным международным аэропортом в Найроби. В докладе комитета также было рекомендовано предоставить холдингу налоговые льготы на определенный период и освободить его от уплаты акцизов на все товары, включая авиационное топливо.

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