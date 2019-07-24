Киев, , 12:30 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать возможность «обмена Крыма на Донбасс», об этом в эфире телеканала ATR заявил советник украинского лидера Никита Потураев.

«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой», — сказал он.

По его словам, если бы Зеленский склонялся к позиции «обмена», то он предал бы тех людей, которые живут в Крыму с паспортами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Российской Федерацией по итогам проведённого на полуострове весной 2014 года всенародного референдума. Подавляющее большинство жителей региона проголосовали за выход из состава Украины. Москва не раз подчеркивала, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.

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