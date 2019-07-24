Нур-Султан, , 12:31 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил узбекистанского лидера Шафката Мирзиёева с днем рождения, сообщили 24 июля в пресс-службе главы Казахстана.

Во время переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита Токаева в Ташкент 14−15 апреля 2019 года.

Напомним, 24 июля Шафката Мирзиёева с днем рождения поздравили президенты Туркмении, Киргизии и Таджикистан. Главы государств Туркестана обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Туркмении поздравил Токаева с избранием на пост президента Казахстана