Москва, , 12:29 — REGNUM

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает дать достойный ответ Корее и Японии в связи с транспортными инцидентами, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Корейцы обнаглели: южане перехватывают наш самолет, северяне задерживают судно. Да еще и японцы возмущаются! А не пора ли нам их всех поставить на место?» — предложил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 17 июля северокорейские пограничники захватили российский сейнер «Сянхайлинь-8», принадлежащий «Северо-Восточной рыболовной компании».

В то же время два Ту-95МС ВКС России 23 июля пролетали над нейтральными водами акватории Японского моря в рамках совместного патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем. Аналогичные обвинения в нарушении воздушного пространства Южная Корея выдвинула и против китайского военного самолета.