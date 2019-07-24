Киев, 24 июля 2019, 12:28 — REGNUM
Центральная избирательная комиссия продолжает подсчитывать голоса, которые избиратели Украины отдали за кандидатов в Верховную раду страны нового созыва. На данный момент обработано уже 99,43%.
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Расклад сил, который определился ещё по результатам первых подсчётов, практически не изменился. За исключением смены партии, занявшей третье место в рейтинге по количеству голосов. Речь идёт о политическом объединении бывшего вице-премьера Украины Юлии Тимошенко, потеснившее партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».
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На сегодняшний день список выглядит следующим образом:
— Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» — 43,17% голосов избирателей.
— «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,01%
— «Батькивщина» — 8,18%
— «Европейская солидарность» — 8,11%
— «Голос» — 5,83%.
Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. Явка избирателей приблизилась к 50%.