Киев, , 12:28 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчитывать голоса, которые избиратели Украины отдали за кандидатов в Верховную раду страны нового созыва. На данный момент обработано уже 99,43%.

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Расклад сил, который определился ещё по результатам первых подсчётов, практически не изменился. За исключением смены партии, занявшей третье место в рейтинге по количеству голосов. Речь идёт о политическом объединении бывшего вице-премьера Украины Юлии Тимошенко, потеснившее партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

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На сегодняшний день список выглядит следующим образом:

— Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» — 43,17% голосов избирателей.

— «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,01%

— «Батькивщина» — 8,18%

— «Европейская солидарность» — 8,11%

— «Голос» — 5,83%.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. Явка избирателей приблизилась к 50%.