Тбилиси, , 12:26 — REGNUM

Дело крупного частного банка Грузии АО «ТВС Банк» получило дальнейшее продолжение, и главная прокуратура Грузии 24 июля вызвала руководителей банка на допрос с целью предъявления им обвинения.

По информации прокуратуры, расследование уголовного дела по фактам легализации незаконных доходов в отношении председателя наблюдательного совета АО «ТВС Банк» Мамуки Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе было начато 2 августа 2018 года.

В результате полученных в ходе расследования доказательств прокуратура вынесла окончательное решение.

По информации следствия, Хазарадзе и Джапаридзе обвиняются в легализации незаконных доходов на сумму $16 754 000, в результате чего они же получили доход в особо крупном размере. Данное преступление предусмотрено статьей 194, часть 2-я, подпункт «а» и часть 3-я, подпункт «в» Уголовного кодекса Грузии (легализация незаконных доходов, совершенная группой лиц и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), что карается лишением свободы сроком до 12 лет.

После того, как прокуратура официально предъявит Хазарадзе и Джапаридзе обвинение, она обратится в суд с ходатайством о вынесении им меры пресечения. О дальнейшем развитии этого дела прокуратура обещает периодически информировать общественность.

Первое заявление о вероятном преступлении, совершенном учредителями и совладельцами долей в АО «ТВС Банк» прокуратура Грузии сделала еще в январе текущего года. Основанием для возбуждения уголовного дела и начала расследования назвала заключение Службы финансового мониторинга, выявившей сомнительную транзакцию, совершенную банкирами в 2008 году на сумму до $17 млн.

Мамука Хазарадзе сразу опроверг эти обвинения и связал их с попыткой отстранения его от проекта строительства порта Анаклия, для которого по его инициативе был создан Консорциум развития Анаклии. Нацбанк и прокуратура потребовали отстранения Хазарадзе и Джапаридзе от должностей председателя и зампредседателя наблюдательного совета банка, что и было сделано. Позднее, на фоне поддержки банкиров со стороны оппозиции и западных партнеров, акционеры банка в Лондоне приняли решение о восстановлении полномочий Хазарадзе и Джапаридзе. После того, как в связи с событиями 20−21 июня в Тбилиси начались акции протеста, в соцсетях появились информации о том, что эти акции могут финансировать оппозиционные властям бизнесмены.

Позднее сам Хазарадзе опубликовал в соцсетях свое очередное заявление и сообщил, что осенью собирается учредить общественное движение. Отметим, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили отреагировал на заявление Хазарадзе достаточно спокойно и отметил, что он лично приветствует вступление в политику новых лиц.

Такая реакция Иванишвили вызвала у некоторых представителей экспертных кругов подозрение, что движение, которое собирается учредить Хазарадзе, может оказаться той (сателлитной) силой, на поддержку которой правящая партия будет рассчитывать в преддверии и после очередных парламентских выборов. Судя по заявлению прокуратуры, планы по учреждению общественного движения и вступлению в политику Мамука Хазарадзе может не осуществить.