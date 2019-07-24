Пекин, 24 июля 2019, 12:21 — REGNUM
Высказанная китайской стороной позиция о запрете и уничтожении ядерного оружия выглядит скорее риторической, нежели реальной, отметил в среду, 24 июля, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя сообщения о публикации Госсоветом КНР «Белой книги по национальной обороне Китая в новую эпоху».
Как сообщалось ранее, в документе сказано, что Китай придерживается принципа «неприменения первым ядерного оружия», а также не участвует в гонке вооружений, сохраняя ядерный потенциал на уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Одновременно с этим в «Книге» заявлено, что «Китай выступает за окончательный и полный запрет» и «полное уничтожение ядерного оружия».