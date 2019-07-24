Пекин, , 12:21 — REGNUM

Высказанная китайской стороной позиция о запрете и уничтожении ядерного оружия выглядит скорее риторической, нежели реальной, отметил в среду, 24 июля, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя сообщения о публикации Госсоветом КНР «Белой книги по национальной обороне Китая в новую эпоху».

Как сообщалось ранее, в документе сказано, что Китай придерживается принципа «неприменения первым ядерного оружия», а также не участвует в гонке вооружений, сохраняя ядерный потенциал на уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Одновременно с этим в «Книге» заявлено, что «Китай выступает за окончательный и полный запрет» и «полное уничтожение ядерного оружия».

«Искренность китайской позиции вызывает определенные сомнения. Речь всё-таки идёт о риторике, а не о реальном подходе.

Китай активно наращивает мощь военно-морских сил, разрабатывает и внедряет новые типы вооружения во все категориях, в том числе и стратегических. Конечно, Китай серьезно уступает России и США по количеству ядерных зарядов (как стратегических, так и тактических), однако наблюдается определенный рост.

Что же касается полного отказала от ядерного оружия, то такое заявление точно не выглядит искренним. Ни одна страна, обладающая этим вооружением, по своей воле от него не откажется», — отметил Леонид Нерсисян.