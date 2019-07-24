Анкара, , 12:16 — REGNUM

Министерство обороны Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар принял специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри и выразил крайнее огорчение тем, что некоторые высшие лица США проводят встречи с главарями Рабочей партии Курдистана в Сирии. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, во время встречи стороны обсудили последние события в Сирии, уделив особое внимание созданию зоны безопасности на восточном берегу Евфрата и борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хулуси Акар обозначил необходимость удаления из зоны безопасности боевиков Рабочей партии Курдистана и подконтрольных ей сирийских группировок, уничтожения их укреплений и убежищ, захвата их тяжёлого вооружения и создания надлежащих условий для того, чтобы бежавшие за границу сирийцы смогли вернуться в свои дома.