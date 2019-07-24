Москва, , 14:00 — REGNUM

Госдума приняла закон о строительстве автозаправочных станций в границах водоохранных зон для яхт, моторных лодок и катеров, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Нормы предусматривают возможность строительства и реконструкции в границах водоохранных зон автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов на территориях баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, а также объектов органов ФСБ.

Одновременно закрепляется определение понятия «база (сооружение) для стоянки маломерных судов». Под ним понимается комплекс инженерных сооружений, предназначенных для стоянки и обслуживания маломерных судов.

Для строительства

Кроме того, закон предусматривает возможность строительства и реконструкции в границах водоохранных зон автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения «бесперебойного и надежного» функционирования размещенных на территории Калининградской области электростанций установленной генерирующей мощностью 100 МВт и выше. Соответствие требованиям согласно закону будет подтверждаться путем проведения государственной экологической экспертизы федерального уровня.