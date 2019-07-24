Сеул, , 12:12 — REGNUM

Представители Южной Кореи и Китая 25 июля проведут в Пекине переговоры о демаркации морской границы двух стран. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление МИД.

Делегации возглавят заместители министров иностранных дел: со стороны Южной Кореи — Ли Тхэ Хо, со стороны Китая — Ло Чжаохуэй. Ранее Сеул и Пекин разошлись во мнениях относительно морских границ исключительных экономических зон: в Южной Корее настаивают, что демаркация должна быть проведена на равном расстоянии от берегов двух стран, в Китае же призывают принять во внимание территорию и население и провести демаркацию пропорционально. Вопрос границ исключительной экономической зоны представляет особую важность, так как от её размера напрямую зависит доступ той или иной страны к морским ресурсам и полезным ископаемым.

Дипломаты проведут переговоры, чтобы избежать инцидентов и не допустить возникновения конфликта в будущем.