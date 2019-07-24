Москва, , 13:39 — REGNUM

Работодатели Крыма должны будут до 2022 года передать в Пенсионный фонд России сведения о работниках, постоянно проживающих на полуострове. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Работодатели (страхователи), осуществляющие свою деятельность на территориях Крыма и Севастополя, обязаны в срок до 31 декабря 2021 г. представить в территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения о включаемых в страховой (трудовой) стаж периодах работы или иной деятельности в отношении всех работающих у них граждан, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 г. на территории полуострова. Речь идет о периодах до регистрации их в системе обязательного пенсионного страхования в соответствии с законодательством РФ.

Передать данные в ПФР должны и граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой — индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся частной практикой адвокаты, нотариусы.

Эти сведения, а также данные о суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование ПФР включит в индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц.