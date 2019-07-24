Иерусалим, , 12:10 — REGNUM

В Израиле продолжается забастовка медицинских сестер, начавшаяся утром 23 июля. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, за весь день правительству и профсоюзу не удалось разрешить трудовой спор, в связи с чем было принято решение о продлении акции протеста.

Известно, что министерство здравоохранения планирует добиться судебного запрета на забастовки в сфере медицинского обслуживания. Однако соответствующее решение может быть принято судом не ранее вечера 24 июля. До этого момента трудовой конфликт между министерством и медицинскими работниками будет продолжаться.

Напомним, что основным требованием медицинских сестер является улучшение условий и оплаты труда. В настоящее время медицинский персонал оказывает помощь лишь в экстренных ситуациях.