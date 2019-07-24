Москва, , 13:37 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла закон о платных дорогах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то есть примерно на 60% территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля. Частного транспорта физлиц нормы не коснутся — для них проезд останется бесплатным.

Закон разрешает брать плату за пользование дорогами с собственников грузового и коммерческого транспорта. Участки дорог, мосты — как новые, так и уже существующие — могут стать платными. Деньги придется платить и за проезд по дорогам, не имеющим альтернатив.

Правительство РФ вправе определить перечень иных категорий транспортных средств, а также отдельных категорий пользователей автодорог, которым предоставляется право бесплатного проезда по указанным выше дорогам, их участкам и отдельным искусственным дорожным сооружениям, следует из документа.

В ходе дискуссии звучали опасения, что такая практика может распространиться на всю Россию. Также говорилось о возможном росте цен на продукты питания и топливо.

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