Душанбе, , 12:01 — REGNUM

Посол Таджикистана в Германии Сохибназара Гайратшо назначен послом в Польше по совместительству. Соответствующий указ подписал президент республики Эмомали Рахмон, сообщили 24 июля в пресс-службе главы государства.

В этот же день постановлением правительства Таджикистана с должности первого заместителя начальника антимонопольной службы освобожден Назар Одиназода. На его должность назначен Дилшод Музаффарзода. Кроме того, с должности заместителя начальника антимонопольной службы освобожден Абдусамад Саидмуродзода. На его место назначен Зайдулло Мусозода. Начальником антимонопольной службы назначен Абдулмаджид Муминзод.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон снял с занимаемых должностей девять глав районов Хатлонской области и района Сангвар.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Таджикистана уволил 10 глав районов и одного мэра