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В Госдуме потрясены соотношением огромной площади лесных пожаров и борцов с огнем, включая технику, и винят действующий Лесной кодекс, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

«На сегодняшний день горит 1,3 млн га леса, за последние сутки на 300 тыс. га увеличилась площадь пожаров. Сегодня режим «черного неба» объявлен в ряде регионов… Сегодня в Красноярском крае горит 845 тыс. га леса, в Иркутске — 448 тыс. га леса, Якутия — 506 тыс. га», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

По ее словам, при этом на ликвидации бедствия занято 211 парашютных десантников, 114 специалистов лесного хозяйства, 234 гражданина мобилизовано, 108 единиц техники.

«Давайте произведем арифметическое действие и разделим площадь пожаров на единицы техники. Получится 13 тыс. га на одну единицу техники. Это разве нормально? Мы до чего довели нашу страну такими законами, которые мы принимаем в виде Лесного кодекса РФ», — возмущена парламентарий.

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