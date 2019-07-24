Киев, , 12:00 — REGNUM

Никита Потураев, один из многочисленных советников нового президента Украины Владимира Зеленского, вечером во вторник, 23 июля, в эфире одного из местных телеканалов отверг предположения о том, что новая власть захочет «разменять Крым на Донбасс», то есть отказаться от своих претензий на Крым в обмен на возвращение Донбасса в состав унитарной Украины.

Предположение, которое опровергал Потураев, сделал ранее бывший президент Украины Петр Порошенко. Во время предвыборной кампании он «пугал» избирателей тем, что новая власть, мол, «откажется от украинского Крыма» — а потому нужно голосовать за армию, мову и виру, то есть за продолжение правления Порошенко.

Споры о том, откажется ли новая украинская власть от того, чего ей никто не предлагает, безусловно, выглядят занимательными. Эти споры подчеркивают, до какой степени телевизионное бытие украинской власти отличается от скучной реальности той же страны.

Одним и тем же людям приходится непрерывно существовать как бы в двух измерениях. С одной стороны — две территории, одна — потерянная окончательно, другая — полупотерянная. С другой стороны — споры о том, отказываться ли от одного уже потерянного ради сохранения другого, уже тоже почти потерянного. Очередная, третья стадия принятия неизбежного, — «торг».

При этом важно подчеркнуть, что сам по себе реальный Донбасс новой украинской власти нужен не больше, чем он нужен был старой. То есть совсем не нужен. Им не хочется ни тратить деньги, ни возвращать нелояльных избирателей, ни терять военные бюджеты. Поэтому соблюдения Минских соглашений не будет, и Донбасса в составе Украины тоже не будет.

«Донбасс», о котором они говорят и о котором сейчас торгуются, — это не реальная земля и не реальные люди, а мифополитический образ, который и нужен им только как образ. Есть такие странные войны, в которых участие важнее победы.

В соответствии с известной схемой после стадии «торг» майданная власть должна была бы впасть в депрессию. Для ускорения наступления этой депрессии нужен не столько Крымский мост, сколько российское гражданство для соотечественников в Донбассе. Не только в виде паспортов, но и в виде прямой защиты своих соотечественников и сограждан.

Но, как известно, доходить до стадии «принятие» в Киеве вовсе не собираются. Руководители не велят: если в Киеве примут неизбежное, какие тогда санкции против России? Предполагается, что украинская власть, какие бы фамилии она ни носила, так и будет балансировать между двумя мирами. Главное, чтобы подобной балансировки не вели в Москве.