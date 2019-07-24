Подгорица, , 11:56 — REGNUM

Черногорско-Приморская митрополия (епархия Сербской православной церкви в Черногории) настоятельно призывала министра иностранных дел Черногории Срджана Дармановича воздержаться от «прокламаций». Митрополия заявила, что у СПЦ монополий здесь (в Черногории) нет. Заявление было сделано по случаю высказывания Дармановича, о том, что СПЦ (Сербская православная церковь) опасается утратить свою монополию в некоторых сферах жизни Черногории и имущество. При этом, он добавил, что незаконного изъятия имущества у церквей не будет. Об этом сообщает сербское информационное агентство Танюг.

«Ни о какой монополии сейчас не может быть и речи. В этом государстве никто не может заставить (или, по крайней мере, не имеет на это право) принадлежать к какой-либо религиозной общине или организации. Министр Дарманович присоединился к числу высших государственных чиновников, пытающихся заняться церковным вопросом в Черногории посредством распускания лжи и клеветы на Сербскую православную церковь», — говорится в заявлении митрополии.