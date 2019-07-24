Ташкент, 24 июля 2019, 11:47 — REGNUM
Узбекистан приветствует решение межафганской конференции в Дохе, на которой звучали призывы за углубление диалога между различными афганскими группировками и принятую её участниками Совместную резолюцию о мире, сообщает МИД Узбекистана.
«Узбекская сторона подтверждает свою готовность к созданию необходимых условий для проведения очередного раунда инклюзивного межафганского диалога в городе Самарканде и выражает надежду на успех предстоящих переговоров», говорится в сообщении.
Конретное время проведения Самаркандской встречи, отмечает МИД, будет объявлено по мере его согласования со всеми участниками межафганских переговоров.
«При этом узбекская сторона вновь подтверждает свою принципиальную позицию в том, что политический процесс в Афганистане должен осуществляться самим афганским народом и под его руководством», подчеркивает МИД
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