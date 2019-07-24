Приштина, , 11:42 — REGNUM

Посол ФРГ в Косово Христиан Хельдт заявил, что после отставки премьер-министра Рамуша Харадиная Косово важно как можно скорее сформировать функциональное правительство.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», немецкий дипломат подчеркнул, что ФРГ уважает независимость Специальных судов и решение Харадиная подать в отставку после вызова в Специальный трибунал по Косово в Гаагу.

«Косово продолжает сталкиваться с политическими вызовами, особенную важность среди которых представляют диалог с Сербией и внутренние политические реформы. Поэтому важно, чтобы в Косово существовало функциональное правительство».

Напомним, в понедельник 22 июля премьер-министр Косово сообщил главам институтов государственной власти и лидерам политических партий края о своей отставке.