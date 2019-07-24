Иерусалим, , 11:39 — REGNUM

В Тель-Авиве сотни человек вышли на демонстрацию против депортации нелегальных филиппинских рабочих и их детей, родившихся и выросших в Израиле. Как сообщило израильское информационное агентство Ynet, поводом к акции протеста стал недавний арест нелегальной трудовой мигрантки филиппинского происхождения и ее ребенка. К концу августа министерство внутренних дел Израиля намерено депортировать на родину еще около 100 нелегальных рабочих и их детей.

Протест прошел под лозунгами «Я — израильский ребенок» и «Не бывает незаконнорожденных детей». В акции приняли участие как рабочие с Филиппин и их дети, так и сочувствующие и сторонники левых движений.

Основным требованием демонстрантов было освобождение из-под стражи филиппинки и ее ребенка. Кроме того, участники акции выступили против решения МВД о немедленной депортации нелегальных рабочих.