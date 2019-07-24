24 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Польский писатель и публицист, главный редактор журнала Historia Do Rzeczy Петр Зыхович представил свою новую книгу, которая посвящена трагическим событиям на Волыни времен Второй мировой войны. Его работа не только о прошлом и настоящем, но и о будущем. Польшу сегодня снова наводняют украинцы. Сможет ли Варшава не повторить старые ошибки?

Станислав Стремидловский, , 11:38 — REGNUM





Польский писатель и публицист, главный редактор журнала Historia Do Rzeczy Петр Зыхович представил свою новую книгу, которая посвящена трагическим событиям на Волыни времен Второй мировой войны — геноциду мирного польского населения, который предприняли как боевики ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и соседи поляков, украинские крестьяне. Расследование Зыховича озаглавлено как Wołyń zdradzony («Волынь, которую предали»), что, замечают рецензенты, сразу ставит вопрос: кто был предателем? И автор сразу же дает ответ, который является «оскорбительным» для современного национального мифа, пропагандируемого польским официозом. Помимо украинских националистов, главных виновников преступления, немалую долю ответственности можно возложить на Польское подпольное государство, а именно — Армию Крайову.

Зыхович считается в Польше историком спорным и даже скандальным. Он славен тем, что обращается к наиболее болезненным событиям прошлого, предлагая альтернативу решениям того времени. И делает это остро, достаточно перечислить названия его книг: «Пакт Риббентроп — Бек, или как поляки вместе с Третьим рейхом могли победить Советский Союз», «Безумие 1944, или как поляки сделали подарок Сталину, устроив Варшавское восстание», «Пакт Пилсудский — Ленин, или как поляки спасли большевизм и упустили шансы на создание империи». Вот и сейчас он критикует позицию, занятую Армией Крайовой в 1943 году. По словам писателя, несмотря на мольбы и призывы, «аковцы» не создали партизанских отрядов на Волыни, которые могли бы противостоять бандеровцам. Поэтому когда 11 июля 1943 года наступило «кровавое воскресенье», апогей геноцида, мирных поляков некому было защищать от нападавших.

Зыхович утверждает, что «нашим соотечественникам помогли Германия и Советы». В интервью порталу Onet он отмечает следующее: «Да, это большой парадокс. В ситуации, когда Волынь не получала помощи от Польского подпольного государства, она искала ее где-то еще. Даже у врагов. В некоторых районах волыняне вступали в союз с советскими партизанами, в других — обращались за помощью к немецким оккупационным властям. Немцы передавали оружие польским отрядам самообороны, создали польские полицейские подразделения. Но нельзя обижаться на поляков с Волыни. Они делали это не потому, что любили Сталина или Гитлера. Нет, они были великими польскими патриотами. Они сделали это потому, что хотели выжить». Что касается Польши, то она «их не защищала, не спасала», и «это стало причиной огромного разочарования и сожаления, которое до сего дня ощущается в разговорах с выжившими волынянами».

Соединение темы Волынской резни и действий Армии Крайовой в годы Второй мировой войны создает взрывоопасную смесь. Особенно для правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Дело в том, PiS уже отыграла эту трагедию в 2016 году, когда польские сенаторы приняли 7 июля постановление «по вопросу увековечения памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан II Речи Посполитой в 1939—1945 годах». Впервые на таком уровне прозвучало сильное слово «геноцид», что вызвало бешенство на Украине. Помимо того, правящая партия приняла самое активное участие в презентации и распространении фильма «Волынь», представленного в том же году режиссером Войцехом Смажовским. Но после «Право и Справедливость» стала уводить проблему в тень, сведя свои требования к Киеву лишь к тому, чтобы предоставить Варшаве возможность беспрепятственно проводить на Украине эксгумационные работы в местах захоронения погибших поляков, чему противился режим Порошенко.

Сейчас помощник нового президента Украины по международным делам Вадим Пристайко заявляет, что украинцы готовы обсуждать этот вопрос, в том числе 1 сентября во время визита Владимира Зеленского в Польшу. Как отмечает директор Центра восточноевропейских исследований в Католическом университете Люблина, историк Влодзимеж Осадчий, «разговоры о «готовности» говорить об эксгумации останков поляков — жертв войн и конфликтов на Украине смущают и очень огорчают». Поскольку Киев должен решить этот вопрос не потому, что польская сторона время от времени поднимает его. Тот факт, что представитель администрации президента Украины заявляет о готовности обсуждать возможность эксгумации, является показателем неприемлемой «риторики торговли». И, подчеркивает Осадчий, такая «риторика очень печальна для меня, но данную риторику допустила именно польская сторона». Это первое.

Второе. После прихода к власти в 2015 году «Право и Справедливость» активно раскручивала миф о «настоящих победителях» во Второй мировой войне. По большому счету, ими признавались все силы, которые не были связаны с Советским Союзом. Даже если они воевали за «свободную Польшу» за тысячи километров от нее. Отличительной особенностью кампании, проводимой PiS, стала раскрутка антисоветского подполья, «проклятых солдат», которые не сложили оружия после роспуска Армии Крайовой в 1945 году и продолжили воевать, но уже с Польской Народной Республикой. Сегодня власти прославляют их, ставят памятники и стараются не допускать критических замечаний в их адрес. Хотя есть и те поляки, особенно на востоке страны, которые напоминают о зверствах некоторых командиров отрядов «проклятых солдат», убивавших мирное население уже после окончания войны.

Третье. В работе Зыховича поднимаются вопросы, важные не только для прошлого и настоящего Польши, но и для ее будущего. Польский исторический портал Histmag отмечает, что писатель резко осуждает как украинский, так и польский национализм, ностальгируя по «многонациональной республике и консервативным взглядами в духе братьев Мацкевичей». Он не скрывает, что украинцы имели мало возможностей для политической и социальной реализации в межвоенной Речи Посполитой и часто рассматривались как граждане второго сорта, не отбеливает «глупости» позднего периода режима санации. Учитывая, что Польша в настоящее время снова возвращается к многонациональной модели, растет число украинцев, которые не только работают, но и оседают в стране, ее будущее, видимо, окажется в руках Востока, а не Запада. Но сможет ли Варшава не повторить старые ошибки?