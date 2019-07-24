Белград, , 11:36 — REGNUM

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай подал в отставку, с намерением представить себя как жертву Суда в Гааге, который обвиняет его в совершенных в конце 90-х, военных преступлениях ОАК (Освободительной армии Косово). По мнению политика, таким поступком Харадинай пытается заработать себе авторитет для победы на парламентских выборах. Дачич подчекрнул, что данная ситуация сложилась ввиду давления иностранных государств. Об этом сообщает сербское информационное агентство Танюг.

«Это стратегический расчет Харадиная. Он знал, что будет вызван для дачи показаний в Гаагский суд. Тем не менее, это вовсе не означает, что он будет автоматически осужден. У нас уже есть прецеденты в вопросах дела о Харадинае. Он давно ликвидировал всех свидетелей и, собственно, из-за чего, он до сих пор находится на свободе», — сказал министр иностранных дел Сербии.