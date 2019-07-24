Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM

Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прибыл в Кронштадт из кругосветного похода.

Новейший фрегат будет участвовать в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Вместе с фрегатом из кругосветного путешествия прибыли многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» начал дальний поход 26 февраля из базы в Североморске. За это время отряд прошел более 35 тыс. морских миль. Для экипажа новейшего фрегата «Адмирал Горшков» это первый дальний поход, фактически являющийся кругосветным плаванием.

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