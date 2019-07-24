Пхеньян, , 11:32 — REGNUM

Единственная сотовая сеть в Северной Корее служит в первую очередь спецслужбам для слежки за гражданами, а не обыкновенным пользователям. К такому выводу пришли эксперты американского аналитического центра 38 North, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Сотовый оператор Koryolink был запущен в 2008 году, что позволило рядовым северокорейцам пользоваться мобильной связью. Сеть была построена египетской компанией Orascom, и ещё на стадии проектирования северокорейские власти потребовали внедрить специальные «системы безопасности», утверждают эксперты 38 North. С их помощью спецслужбы КНДР могут беспрепятственно отслеживать и прослушивать все входящие и исходящие звонки, читать текст смс-сообщений и мониторить местонахождение владельца телефона. В последующие годы в стране был запущен интранет — изолированная сеть передачи данных. Однако она не похожа на интернет в его привычном виде: пользователь не может загрузить неавторизованную музыку, изображения, видео, не может их передать другим; кроме того, система периодически делает снимки экрана телефона и отправляет в надзорные органы.