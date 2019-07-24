Киев, , 11:32 — REGNUM

Парламент Украины нового созыва примет закон об оппозиции, который закрепит за оппозиционной политсилой комитет Рады по свободе слова, Счетную палату и должность вице-спикера. Об этом 24 июля заявила в эфире одноного из украинских телеканалов кандидат в депутаты от партии «Слуга народа», эксперт по международным вопросам Ирина Верещук.

«Таких законопроектов уже несколько, они уже в Верховной Раде… Посмотрим законопроекты, которые уже есть, чтобы не выдумывать колесо. Очень надеюсь, что примем закон об оппозиции. Это нужно и нам, и вам, и обществу, и оппозиции. Мы должны понимать в стране, кто является оппозиций, потому что у нас все кто хочет называют себя оппозицией… Оппозиции отдают комитет по свободе слова. Также мы слышали Дмитрия Разумкова, который говорит о должности вице-спикера для тех партий, которые сегодня будут в оппозиции и Счетная палата. Это все должно быть сохранно и законодательно закреплено», — сказала Верещук.

По её словам, в ближайшее время депутаты фракции «Слуга народа» пройдут специальное обучение.

«Это хорошо для коммуникационных процессов. Признаю, лично я не знаю всех мажоритарщиков. Мне бы хотелось увидеть, услышать людей из регионов, которые шли со своими программами… Это будет первый опыт партийного строительства. Сейчас мы должны найти «партийный клей», это не может только быть диктат принуждения, угроза наказания. С другой стороны, разделяю предложение господина Разумкова о том, что нужно внести изменения в регламент, в законодательство и провести парламентскую реформу, которая бы включала ответственность за прогулы», — возмутилась Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава президентской партии «Слуга народа» Разумков заявил, что депутатов будут лишать мандата за прогулы 30% рабочего времени. По его словам, соответствующий законопроект уже разрабатывают.

«Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописаны нормы: если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени», — отметил Разумков.

Он также проинформировал о подготовке законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.