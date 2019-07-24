Вашингтон, 24 июля 2019, 11:38 — REGNUM
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани с избранием на пост, об этом 23 июля дипломат рассказал на своей странице в Twitter.
Так же глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США продолжат поддержку курдов и правительства Ирака в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, Масрур Барзани был назначен на пост главы правительства курдской автономии еще 10 июля 2019 года, однако поздравления от Помпео поступили лишь спустя две недели.
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