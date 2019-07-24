Бужумбура, , 11:28 — REGNUM

Франция объявила о восстановлении сотрудничества с Бурунди, находящейся под санкциями ЕС с 2015 года после того, как Президент страны Пьер Нкурунзиза решил избираться на третий срок и отказался проводить переговоры с оппозицией.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Франция единственная из всех стран Евросоюза приняла решение о возобновлении предоставления непосредственной помощи восточноафриканской стране, с целью укрепления экономики Бурунди, которая, как отмечается, находится в кризисной состоянии.

Сотрудничество направлено на поднятие экономики и повышение политического взаимопонимания между сторонами в стране, где, по словам представителей международных правозащитных организаций, по-прежнему нарушаются права человека.