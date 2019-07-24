Анкара, , 11:25 — REGNUM

Пресс-секретарь Администрации Президента Турецкой Республики Северного Кипра Барыш Бурджу заявил, что президент Мустафа Акынджи встретится с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом 9 августа 2019 года в 10:30 в неофициальной обстановке. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, главной темой обсуждения во время знаковой встречи станет ситуация, сложившаяся вокруг месторождений углеводородных ресурсов на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья. Ранее Мустафа Акынджи через представителя ООН довел до сведения греческой общины свое новое предложение о создании общего комитета по вопросу ресурсов, которое было отвергнуто. Предложение Северного Кипра направлено на переход от конфронтации и напряжённости в отношениях между двумя частями острова к плодотворному сотрудничеству по вопросу совместной разработки ресурсов на равной и справедливой основе, с привлечением ООН и ЕС в качестве наблюдателей. Представитель правительства Республики Кипр Продомус Продрому заявил, что его страна приветствует идею лидера турок-киприотов об организации неофициальной встречи на высшем уровне, высказанную им в своем письме генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу.