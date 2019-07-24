Анкара, , 11:19 — REGNUM

Пресс-секретарь Президента Турецкой Республики Ибрагим Калын в ответ на заявление основателя издания Bloomberg Майкла Блумберга о том, что якобы Турция отдаляется от Запада, в своей статье написал: «Турция не дистанцируется ни от Запада, ни от любой другой стороны земного шара. Наоборот, растет вариативность и многоплановость нашей внешней политики, что, однако, не идёт в ущерб безопасности и единству НАТО».По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын назвал заявления беспочвенными и усомнился в том, что их автор осознает потребности Турции и вообще геополитические реалии. Он отверг обвинения в ненадежности Турции как партнёра по НАТО и отметил: «Турция играла и играет важную роль во всех операциях НАТО, от Косово до Боснии и от Ливана до Афганистана».Представитель президента Турции сравнил свою страну с мостом, переброшенным через культурно-мировоззренческую пропасть между НАТО и исламским миром. Он привел слова бывшего командующего альянса адмирала Джеймса Ставридиса, согласно которым, потерять Турцию, страну с второй по численностью армией в НАТО, является грубейшей геополитической ошибкой.