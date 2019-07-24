Бишкек, , 11:21 — REGNUM

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел с российской авиабазы «Кант» на самолете SuperJet-100 авиакомпании «РусДжет», сообщает 24 июля издание 24.kg.

Вместе с экс-президентом в Москву отправились депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. Кроме того, вместе с президентом улетели представители Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева и Темирлан Султанбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что улетает в Москву с российской авиабазы «Кант». Он обещал вернуться обратно в Киргизию 25 июля в 19:00 (16:00 по Москве).

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