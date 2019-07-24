Кигали, , 11:27 — REGNUM

Самая известная оппозиционная фигура Руанды Диана Рвигара обвинила президента страны Поля Кагаме в «потворстве убийствам» своих политических оппонентов и всех критиков власти. Об этом передает BBC Africa.

Во вторник, 23 июля, Рвигара написала открытое письмо президенту.

«Мы справедливо обвиняем мировое сообщество в том, что оно молчало во время геноцида. И вот, 25 лет спустя, мы вновь вынуждены стоять в стороне и беспомощно наблюдать за тем, как наши близкие становятся жертвами жестокой, бесчеловечной политики. Как долго это может продолжаться?», — сообщила оппозиционерка в письме.

Она рассказала о тюремном надзирателе, который был убит после высказывания о беспорядках в тюрьме, где он работал. В результате волнений некоторые заключенные получили ранения.

«Я не обвиняю в убийстве президента, однако в Руанде умирают люди, и никого не арестовывают», — заявила Рвигара в интервью журналисту ВВС Newsday.

«Мы живем в страхе, и к несчастью, люди, и даже президент, потворствуют происходящим казням», — добавила она.

Рвигара также отметила, что цель ее письма — рассказать о происходящем в стране как можно большему числу людей. Она верит, что в таком случае система правосудия Руанды может начать меняться.

Правительство Руанды не ответило на запрос о комментариях.