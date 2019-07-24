24 июля 2019 | Время чтения 2 мин

Прошедшие в Японии выборы должны были дать ответ и на вопрос о том, согласны ли японцы с замыслами действующего премьер-министра страны Абэ Синдзо изменить послевоенную «мирную» Конституцию Японии, вычеркнув из нее отказ от обладания вооруженными силами.

Анатолий Кошкин, , 11:18 — REGNUM

Прошедшие в Японии выборы депутатов в верхнюю палату советников парламента должны были дать ответ и на вопрос о том, согласны ли японцы с замыслами действующего премьер-министра страны Абэ Синдзо изменить послевоенную «мирную» Конституцию Японии, вычеркнув из нее отказ от обладания вооруженными силами. Конкретно речь идет о легализации в конституционном порядке созданных в нарушение Основного закона страны армии, авиации и флота. Отметим, что эти скромно именуемые «силами самообороны» вооруженные силы в рейтинге самых сильных армий мира занимают 7—8-е место, опережая армии Турции и Германии. Даже при пацифистской Конституции военный бюджет Японии — 48 млрд долларов — сопоставим с бюджетом признаваемой великой военной державой России (60 млрд долларов). При этом российские ассигнования на нужды обороны сокращаются, а японские увеличиваются.

Япония. Воин Иван Шилов © ИА REGNUM

Синдзо Абэ Kremlin.ru

После обнародования результатов прошедших выборов, на которых правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) удалось сохранить лидирующие позиции лишь благодаря голосам, отданным за вступающую в коалицию с ЛДП буддистскую партию «Новая Комэйто», ведущее японское информационное агентство «Киодоцусин» опросило японцев по вопросу их отношения к внесению в Конституцию предлагаемых Абэ изменений. Как и на предыдущих опросах по этому вопросу, число противников отказа от пацифизма превосходит число тех, кто считает возможным согласиться с премьером. Против внесения поправок в Конституцию выступают на сегодняшний день 56% опрошенных, а за — только 32, 2%, остальные не определились.

Такие цифры не могут вселять оптимизм у Абэ даже при успехе его усилий по сколачиванию необходимых для объявления общенационального референдума по Конституции большинства в две трети состава палаты за счет мандатов «независимых» депутатов и, возможно, членов других оппозиционных партий и объединений. Провал же референдума, принимающего решение простым большинством, явится крахом надежд честолюбивого Абэ «оставить свое имя в истории». Тем более что руководство союзной ЛДП партии «Новая Комэйто» еще не определилось по поводу призыва поддерживающих ее членов крупной буддийской секты «Сока гаккай», исповедующей пацифизм, голосовать за легализацию японской армии.

Солдаты 22-го пехотного полка японских сил самообороны Army.mil

Опрос «Киодоцусин» также показал, что кабинет Абэ поддерживает менее половины японцев — 48,6%, а не одобряет — 38,2%. Большинство японцев — 52,6% не желают видеть Абэ своим премьером еще на один, уже четвертый срок. Тех, кто с этим мог бы согласиться, 40,6%.

Не нравится большинству жителей Страны восходящего солнца очередное повышение с октября текущего года налога с продаж, когда любая покупка или оплата услуги обойдется японцам в 10% дополнительно к установленной цене. Хотя 39,8% опрошенных готовы мириться с таким наступлением на их кошельки.