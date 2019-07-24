Дакка, 24 июля 2019, 11:19 — REGNUM
Власти Бангладеш решительно осудили снос палестинских домов Израилем в Восточном Иерусалиме, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Также Дакка выразила свою солидарность и единство с палестинским народом, проживающим на оккупированных территориях.
Напомним, после Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал Иерусалим, а также ряд прилегающих территорий, что вызвало осуждение мирового сообщества, однако Тель-Авив игнорирует мнение международных структур по данному поводу.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД Турции осудил снос палестинских домов Израилем в Восточном Иерусалиме