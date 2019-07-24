Дакка, , 11:19 — REGNUM

Власти Бангладеш решительно осудили снос палестинских домов Израилем в Восточном Иерусалиме, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы решительно поддерживаем все резолюции СБ ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, Организации исламского сотрудничества по поводу незаконных действий оккупационного израильского правительства» , — говорится в заявлении министерства иностранных дел Бангладеш.

Также Дакка выразила свою солидарность и единство с палестинским народом, проживающим на оккупированных территориях.

Напомним, после Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал Иерусалим, а также ряд прилегающих территорий, что вызвало осуждение мирового сообщества, однако Тель-Авив игнорирует мнение международных структур по данному поводу.

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