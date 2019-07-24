Абу-Даби, , 11:13 — REGNUM

Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Адель аль-Джубейр призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с «подрывной активностью» Тегерана в регионе и в мире. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данное заявление было сделано во время пресс-конференции аль-Джубейра в Эр-Рияде.

Глава МИД отметил, что в настоящее время меры по сдерживанию Ирана особенно необходимы в свете последних событий — Исламская республика Иран задержала несколько нефтяных танкеров за последний месяц. Представители Корпуса Стражей Исламской революции заявили, что данные танкеры перевозили контрабандное топливо.

Аль-Джубейр добавил: «Любое покушение на свободу судоходства представляет собой нарушение международного права. Властям Ирана необходимо осознать, что действия по перехвату кораблей совершенно неприемлемы. Мировое сообщество должно предпринять меры, чтобы пресечь такое поведение».