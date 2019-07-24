Москва, , 11:11 — REGNUM

Законопроект о новой памятной дате — Дне военной присяги — внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Устанавливается памятная дата России — «21 ноября — День военной присяги».

Принимая во внимание значительный вклад Петра I в духовную основу государственного служения России, новая памятная дата приурочивается к изданию 21 ноября 1721 года Указа Петра Алексеевича «О учинении присяги, а каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу», пояснили парламентарии.

Учреждение памятной даты направлено на воспитание граждан Российской Федерации, и прежде всего молодежи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу, отмечают авторы.