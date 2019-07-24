Исламабад, , 11:14 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его первый официальный визит в США был направлен на разрешения недопонимания между двумя странами, об этом 24 июля сообщает Geo TV.

Имран Хан (cc) Jawad Zakariya

«За последние 15 лет в США возникло непонимание относительно политики Пакистана, особенно его борьбы с терроризмом в Афганистане» , — подчеркнул Имран Хан, выступая в конгрессе США.

Глава пакистанского правительства также выразил надежду на то, что его визит приведет к преодолению этого непонимания.

Напомним, премьер-министр Пакистана совершил первый государственный визит в Соединенные Штаты, где провел переговоры с президентом страны Дональдом Трампом. Стороны выразили надежду на улучшение взаимоотношений. Глава Белого дома заявил о возможности восстановления материальной помощи Исламабаду, а также подчеркнул возможность совместного преодоления кризиса в Афганистане.

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