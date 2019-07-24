Сараево, , 11:01 — REGNUM

Хорватский представитель и глава Президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) Желько Комшич заявил, что решение Народной скупщины Республики Сербской (автономии в БиГ) наложить вето на запрет строительства моста Пелешац — сговор. Дело в том, что небольшая часть моста, соединяющего материковую Хорватию с полуостровом Пелешац, «коснется» БиГ.

По Желько Комшича, вето могло быть соглашением сербского коллеги, члена президиума БиГ Милорада Додика с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Об этом сообщает боснийский информационный портал Кликс.

«Насколько я знаю, Додик пообещал президенту Хорватии Колинде Грабар Китарович, наложить вето на запрет строительства моста в период своего председательства в президиуме БиГ», — сказал Комшич.

Он утверждает, что во всей ситуации с мостом, мотивом Додику для наложения вето послужили инвестиции компании «Интеграл Инженеринг» из Баня-Луки. Компания принадлежит Слободану Станковичу, другу Додика, который якобы участвует в строительстве подъездной дороги к мосту Пелешац.

Комшич объявил, что, будучи главой президиума, постарается повлиять на данную ситуацию.