Ташкент, 24 июля 2019, 10:52 — REGNUM
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщили 24 июля в пресс-службе узбекистанского лидера.
Телефонный разговор между главами двух государств состоялся 24 июля. Стороны отметили последовательное укрепление отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между странами.
Во время разговора Мирзиёев пожелал президенту Туркмении успешного проведения первого Каспийского экономического форума, который состоится в начале августа 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2018 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил с официальным визитом Узбекистан. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах, в том числе реализацию совместных инфраструктурных проектов.
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