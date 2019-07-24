Приштина, , 10:43 — REGNUM

Посол США в Косово Филип Коснетт выразил признательность руководству края в связи с озвученной в день рождения американского сенатора-республиканца Боба Доула инициативой возвести в крае монумент в его честь:

«Боб Доул всегда был привержен делу свободы, а потому было естественным, что он поддержал стремление Косово к независимости», — заявил американский дипломат и подчеркнул, что дружба между США и Косово будет развиваться независимо от позиции отдельной партии или индивида: «Нам всем стоит следовать философии Боба Доула. В политике есть противники, но нет врагов».

По словам ушедшего в отставку премьер-министра Косово Рамуша Харадиная, визит Доула в Косово в 1990 году стал поворотным моментом в истории края.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, инициатива по возведению памятника исходила от граждан, а также представителей бизнеса и торговой палаты Косово.

Сооружением бюста займется известный косовский скульптор Люан Мулличи.