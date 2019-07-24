Киев, , 10:37 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, ранее который работал на этой должности у бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Демченко был также главой офиса у президента Виктора Ющенко и заместителем руководителя управления администрации президента Леонида Кучмы.

В октябре 2018 года Демченко был назначен полномочным представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе

Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский активно взялся за кадровые обновления. В частности, он уже сменил целый ряд глав областных государственных администраций, а также послов Украины более чем в десятке стран.

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