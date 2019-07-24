Иерусалим, , 10:35 — REGNUM

23 июля министр юстиции Израиля Амир Охана отстранил от должности генерального директора ведомства Эми Пальмор. В общей сложности Пальмор проработала в министерстве 23 года, из которых пять лет она занимала пост гендиректора. Об этом сообщило израильское информационное агентство Walla.

Увольнение генерального директора министерства юстиции вызвало широкий резонанс в политических кругах Израиля. Так, в руководстве левоцентристского блока «Кахоль Лаван» заявили: «Ущерб, нанесенный временным министром юстиции в переходном правительстве, является непропорциональным. Пальмор была важнейшей фигурой, которая неустанно работала на благо жителей Израиля». Позицию левоцентристов поддержали также социал-демократы из партии МЕРЕЦ.