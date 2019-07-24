Куритиба, Бразилия, , 10:39 — REGNUM

Бывший президент Аргентины Эдуардо Дуальде в присутствии журналиста посетил в тюрьме в Куритибе своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву. Во время встречи бывшие главы государств вспомнили покойного экс-президента Аргентины Нестора Киршнера и поговорили о грядущих президентских выборах, пишет газета Pagina 12.

Беседуя о здоровье и возрасте, Лула да Силва отметил, что его 74-й день рождения приходится на день выборов в Аргентине — 27 октября. Он выразил надежду, что победу в этот день одержат бывшие президент и премьер-министр Кристина Фернандес де Киршнер и Альберто Фернандес.

«Победа Альберто Фернандеса и Кристины будет моим подарком ко дню рождения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Фернандес де Киршнер баллотируется на пост вице-президента в этом году, а Фернандес — на пост президента. Однако над Кристиной Киршнер нависла угроза: как и Лула да Силва, накануне выборов она может быть осуждена по делу о коррупции. Напомним, Лула да Силва был фаворитом избирателей, но за полгода до выборов в 2018 году был приговорен к многолетнему тюремному заключению.

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